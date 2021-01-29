Товарообіг з Північною Македонією торік становив $96,3 мільйона – Качка

Товарообіг України з Північною Македонією у 2020 році станови 96,3 млн дол.

Як передає Укрінформ, про це заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – торговий представник України Тарас Качка написав у Фейсбуці.

«За минулий рік наш товарообіг з Північною Македонією склав 96,3 млн доларів, з яких 80,7 млн дол. припадає на експорт з України до Північної Македонії», - написав Качка.

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Він зазначив, що угода про вільну торгівлю з Північною Македонією, якій цього літа виповниться 20 років, важлива також для регіональної політики щодо Балкан.

"З частиною країн регіону ми маємо режим вільної торгівлі через Угоду про асоціацію з ЄС. З Північною Македонією і Чорногорією маємо двосторонні угоди про вільну торгівлю. І завжди готові для розмов про лібералізацію торгівлі з Сербією, Боснією і Герцоговіною та Албанією», - підкреслив заступник очільника Мінекономіки.