«Cхеми» в Укрзалізниці: ВАКС арештував гроші депутата Дубневича

Вищий антикорупційний суд арештував кошти народного депутата Ярослава Дубневича, якого підозрюють у заволодіння 93 млн грн Укрзалізниці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"Вищий антикорупційний суд заарештував кошти народного депутата України 9 скликання, підозрюваного у заволодінні понад 93 млн гривень коштів ПАТ "Укрзалізниця", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за рішенням суду арештовано понад 100 тис. доларів та понад 100 тис. євро, які були вилучені у народного депутата під час обшуків.

Кошти заарештовано на строк судового слідства та розгляду справи у суді.

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Ухвала суду може бути оскаржена в суді апеляційної інстанції протягом 5 днів з моменту її оголошення.

У САП нагадали, що у квітні 2020 року НАБУ завершило розслідування справи народного депутата Ярослава Дубневича, якого підозрюють у заволодінні 93 мільйонами гривень Укрзалізниці.

Слідство вважає, що народний депутат разом ще з вісьмома людьми організував схему, за якою філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» впродовж грудня 2015 – березня 2017 років здійснила закупівлю стрілочної продукції за суттєво завищеними цінами.

Протягом січня - лютого 2019 року у цій справі було повідомлено про підозру 8 особам: голові правління – генеральному директору виробника стрілочної продукції, першому заступнику генерального директора виробника стрілочної продукції; директору фіктивної компанії-переможця торгів, директору компанії-посередника, трьом співробітникам та колишньому заступнику керівника Філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця».

У жовтні 2019 року, після надання Верховною Радою України згоди, було повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід народному депутату, задіяному у схемі.

Досудове розслідування у справі завершено, триває ознайомлення з матеріалами справи, після чого обвинувальний акт буде скеровано до ВАКС для розгляду по суті.