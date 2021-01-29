Нафтогаз звірить обсяги пільгового газу, закупленого збутовими компаніями і проданого населенню

Нафтогаз звірить фактичне споживання населенням газу за спеціальною ціною з обсягами, які газзбути закупили у «Газопостачальної компанії Нафтогаз Трейдинг» (ГК "Нафтогаз трейдинг") з метою продажу населенню.

Про це повідомляє пресслужба НА "Нафтогаз України", передає Укрінформ.

"Нафтогаз Трейдинг" звірить фактичне споживання газу населенням з об'єктивними даними обліку та місцями розташування", - йдеться в повідомленні.

Непідтверджені обсяги покупець буде зобов'язаний оплатити за цінами, розрахованими за формулою з прив'язкою до котирувань на європейських газових хабах.

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Як повідомляв Укрінформ, "Газопостачальна компанія Нафтогаз Трейдинг" та збутові компанії 28 січня уклали перші угоди на поставку газу в лютому на спеціальних умовах. Комерційна пропозиція підготовлена у зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів №25 від 18 січня 2021 року про введення граничної ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 грн за кубометр. Згідно з постановою, обмеження ціни газу для населення діятиме з 1 лютого на період карантину, але не довше 31 березня 2021 року.