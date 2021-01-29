Нафтогаз оголосив про закупівлю природного газу з країн ЄС за кошти ЄБРР

НАК «Нафтогаз України» має намір закупити за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) природний газ для поставок в Україну через інтерконектори з Європейським Союзом та оголошує попередній відбір постачальників газу.

Обидва оголошення опубліковані на сайті ЄБРР, повідомили Укрінформу в пресслужбі Нафтогазу.

""Нафтогаз" публікує запрошення до попереднього відбору постачальників газу слідом за загальним оголошенням про закупівлі для цього проєкту, що було опубліковане на сайті ЄБРР 28 січня 2021 року", - зазначили в компанії.

На реалізацію проєкту Нафтогаз планує використати 80,4 млн євро, залучені від ЄБРР в рамках розміщення єврооблігацій компанією у 2019 році.

Контракти, які фінансуватимуться за рахунок кредитних коштів ЄБРР, регулюватимуться політикою та правилами закупівель банку, спиратимуться на стандартні процедури та практики закупівель та будуть відкриті для фірм із будь-якої країни.

Як повідомлялось, НАК "Нафтогаз України" і в 2019 році оголошувала закупівлю природного газу для поставок в Україну з країн Європейського Союзу за кредитні кошти ЄБРР. Орієнтовна вартість проєкту тоді становила до 120 млн євро.