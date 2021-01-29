Фонд гарантування завершив виплати вкладникам «ВБР банку»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив виплати вкладникам ПАТ «ВБР».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 27 січня 2021 року подав документи державному Реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для державної реєстрації припинення ПАТ «ВБР» як юридичної особи.

У зв’язку з цим Фонд гарантування повідомляє про завершення 27 січня 2021 року виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам ПАТ "ВБР".

У межах виплати гарантованого відшкодування вкладниками ПАТ «ВБР» отримано 35,1 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк у грудні 2015 року за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення про ліквідацію ПАТ "ВБР". У зв’язку із застосуванням Радою Європейського Союзу санкцій до єдиного акціонера ПАТ "ВБР" – Януковича О. В., зокрема щодо замороження активів, з метою захисту інтересів вкладників та інших кредиторів цього банку, Національний банк України у вересні 2014 року прийняв рішення про віднесення ПАТ "ВБР" до категорії проблемних.