Прем’єр запевняє, що коштів вистачає для оплати усіх пільг та субсидій

Усі зобов'язання держави щодо пільг та субсидій цього року обов'язково будуть виконані, якщо ж виділених коштів не вистачатиме, то уряд обов'язково запропонує вихід з ситуації.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час Години запитань до уряду в парламенті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Цієї суми розрахунково вистачає для оплати усіх пільг та субсидій, які будуть необхідні людям у цьому році. Ця сума враховує всі розрахунки. Минулого року у нас буда економія по статті пільги та субсидій у розмірі близько 5 млрд грн», - сказав Шмигаль.

За його словами, загалом цьогоріч на виплату субсидій передбачили з держбюджету українцям майже 36,6 млрд грн.

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« Якщо ми будемо бачити по результатах першого півріччя, що даної суми може не вистачати на останні місяці року, звісно, ми звернемося до парламенту, дамо пропозиції по джерелу дофінансування цієї статті, дофінансуємо та всі зобов'язання держави по пільгах та субсидіях обов'язково будуть виконані», - запевнив він.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада зобов’язала уряд в місячний термін внести до парламенту зміни до державного бюджету на 2021 рік щодо збільшення видатків на субсидії.