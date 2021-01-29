Українським експортерам вигідніше вести бізнес із Єгиптом у рамках СП – посол Микитенко

Українські експортери, зацікавлені у виході на ринки Єгипту, отримають значні переваги у разі створення спільних підприємств із локалізацією виробництва на території цієї країни.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу МЗС, про це заявив посол України в Єгипті Євген Микитенко на онлайн-брифінгу для українських експортерів «Вихід на ринок та ведення бізнесу в Єгипті».

«Заснування спільних підприємств та організація виробництва на території Єгипту може надати українським компаніям доступ до ринку обсягом 1,3 млрд споживачів із сукупним ВВП 3,4 трлн дол. США. У разі досягнення відповідного рівня локалізації виробництва, товар розглядається як виготовлений у Єгипті та має право на безмитне пересування як територією країни, так і в межах наявних економічних інтеграційних об’єднань (країни Африки та більшість арабських країн)», – сказав Микитенко.

Українські дипломати ознайомили представників українського бізнесу із загальною економічною ситуацією в Єгипті, особливостями роботи на місцевих ринках.

Зокрема, вони поінформували, що Україна займає 11-те місце серед експортерів до Єгипту, забезпечуючи 2,8% всього імпорту країни. Перспективними є українські товари з високим рівнем доданої вартості: продукція машинобудування, суднобудівної та вагонобудівної галузей, енергетичне обладнання, високотехнологічні вироби авіаційної та космічної галузей, а також нарощування експорту науково-технічних, інжинірингових, інформаційних, освітніх та інших послуг.

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Як повідомили в МЗС, у 2020 році загальний обсяг торгівлі товарами (12 місяців) і послугами (9 місяців) між Україною та Єгиптом становив 1 772 млн дол. США.

При цьому експорт українських товарів до Єгипту становив 1 618 млн дол. США, а імпорт - 75 млн дол. США. Позитивне для України сальдо – 1 543 млн дол. США.

За 9 місяців 2020 року українсько-єгипетський обсяг торгівлі послугами склав 79 млн дол. США. Українські підприємства надали Єгипту послуг на 24,34 млн дол. США, а єгипетські компанії – на суму 54,43 млн дол. США. Негативне для України сальдо у торгівлі послугами склало 30,090 млн дол. США.