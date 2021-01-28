Україна вичерпала квоту на експорт меду до ЄС

Україна вичерпала квоту на експорт меду до ЄС

Укрінформ
Україна станом на 25 січня вичерпала виділені на 2021 рік квоти на безмитні поставки у країни Європейського Союзу меду, виноградного та яблучного соків.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ) у Фейсбуці.

Також повністю використана квартальна квота (січень-березень 2021 року) на поставки яєць, яєчних продуктів і м'яса птиці, що розділені на частини. На експорт до ЄС кукурудзи українські експортери вже використали 74% річної квоти, на експорт цукру – 43%, круп і борошна – на 24%, оброблених томатів – на 18%, крохмалю – на 9%, пшениці – на 8%, на експорт м'яса птиці в тушках – 16% квартальної квоти. За попередніми прогнозами, як і минулого року, квоти по цим позиціям будуть закриті, і більшість з них – в першому півріччі.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з даними УКАБ, експорт української сільськогосподарської продукції до країн Європейського Союзу у 2020 році зменшився на 10,8% у порівнянні з 2019 роком. При цьому, Україна минулого року закрила 11 квот на безмитний експорт до ЄС по наступним групам товарів: мед, цукор, крупи і борошно, оброблений крохмаль, оброблені томати, виноградний і яблучний соки, яйця, кукурудза, м'ясо птиці, оброблена продукція із зернових та крохмаль.

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Порівняно із 2019 роком змінилася ситуація з використанням квот по поставкам в ЄС яєць, пшениці та вершкового масла. Так, у 2020 році було повністю використано квоти по поставкам яєць, хоча позаминулого року вона була використана лише на 80%. Квоту на поставку до ЄС пшениці у 2020 році використали лише на 78%, хоча у 2019 році вона була використана повністю. Більш критична, на погляд УКАБ, ситуація з вершковим маслом: за 2020 рік було використано лише 6% виділеної квоти, в той час як позаминулого року вона була використана повністю.

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