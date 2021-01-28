Україна вичерпала квоту на експорт меду до ЄС

Україна станом на 25 січня вичерпала виділені на 2021 рік квоти на безмитні поставки у країни Європейського Союзу меду, виноградного та яблучного соків.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ) у Фейсбуці.

Також повністю використана квартальна квота (січень-березень 2021 року) на поставки яєць, яєчних продуктів і м'яса птиці, що розділені на частини. На експорт до ЄС кукурудзи українські експортери вже використали 74% річної квоти, на експорт цукру – 43%, круп і борошна – на 24%, оброблених томатів – на 18%, крохмалю – на 9%, пшениці – на 8%, на експорт м'яса птиці в тушках – 16% квартальної квоти. За попередніми прогнозами, як і минулого року, квоти по цим позиціям будуть закриті, і більшість з них – в першому півріччі.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з даними УКАБ, експорт української сільськогосподарської продукції до країн Європейського Союзу у 2020 році зменшився на 10,8% у порівнянні з 2019 роком. При цьому, Україна минулого року закрила 11 квот на безмитний експорт до ЄС по наступним групам товарів: мед, цукор, крупи і борошно, оброблений крохмаль, оброблені томати, виноградний і яблучний соки, яйця, кукурудза, м'ясо птиці, оброблена продукція із зернових та крохмаль.

Порівняно із 2019 роком змінилася ситуація з використанням квот по поставкам в ЄС яєць, пшениці та вершкового масла. Так, у 2020 році було повністю використано квоти по поставкам яєць, хоча позаминулого року вона була використана лише на 80%. Квоту на поставку до ЄС пшениці у 2020 році використали лише на 78%, хоча у 2019 році вона була використана повністю. Більш критична, на погляд УКАБ, ситуація з вершковим маслом: за 2020 рік було використано лише 6% виділеної квоти, в той час як позаминулого року вона була використана повністю.