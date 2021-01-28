Україна та Литва співпрацюватимуть для збільшення обсягів контейнерних перевезень

Україна та Литва обговорили перспективи співпраці для залучення додаткових вантажопотоків на залізниці та спільної участі у міжнародних логістичних проєктах.

Як передає Укрінформ, про повідомляє пресслужба Міністертсва інфраструктури.

«Збільшення обсягів контейнерних перевезень – один із ключових пріоритетів співпраці з Литвою", - сказав Криклій.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій і міністр транспорту та комунікацій Литовської Республіки Маріусом Скуодісом під час відеорозмови обговорили перспективи українсько-литовської співпраці у галузі інфраструктури та спільної участі у міжнародних логістичних проєктах, а також залучення додаткових вантажопотоків.

Міністри наголосили на важливості продовження спільної роботи для залучення додаткових вантажопотоків на залізниці та створення для цього сприятливих та конкурентоспроможних умов. Серед позитивних прикладів Криклій відмітив курсування поїзда комбінованого транспорту «Вікінг», який з'єднує інфраструктуру морських ліній Балтійського регіону з аналогічною інфраструктурою Чорного моря. Відтак, за підсумками 2020 року об’єми контейнерних перевезень між Україною та Литвою у складі цього поїзду зросли на 21% у порівнянні з докризовим 2019-м.

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За словами Криклія, чинна на сьогодні квота дозволів на міжнародні автоперевезення задовільняє потреби українських перевізників. Разом з тим, він привітав рішення обох сторін пропрацювати проєкт Протоколу про внесення змін до Угоди між урядами обох держав щодо лібералізації двосторонніх і транзитних перевезень у майбутньому.

У Мінінфраструктури нагадують, що 29 вересня 2020 року у режимі відеоконференції відбулося 20-те засідання Міжурядової українсько-литовської Комісії з питань торгово-економічного та науково-технічного співробітництва, у рамках якої були визначені тенденції та перспективи подальшої двосторонньої співпраці України та Литви, у тому числі у галузі транспорту.