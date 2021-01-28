Держенергефективності анонсувало низку ініціатив у сфері розвитку біоенергетики

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України готує низку законодавчих ініціатив у сфері розвитку біоенергетики.

Про це в Укрінформі під час публічного звіту за 2020 рік заявив заступник голови Держенергоефективності Юрій Шафаренко.

Він повідомив, що завершується робота над законопроєктом щодо розвитку торгівлі твердим біопаливом. Даний проєкт наразі готується до внесення на розгляд Кабінету Міністрів. Законопроєкт покликаний скоротити споживання газу в країні. Серед проблемних питань, які покликаний вирішити майбутній закон, - створення прозорого конкурентного ринку твердого палива, забезпечення надійності постачання біопалива, стабільності цін на нього, встановлення вимог щодо якості палива тощо.

"Це дасть змогу знизити та вирівняти ціни на біопаливо, підвищити його якість та забезпечити стабільне постачання сировини для твердопаливних котелень та біоТЕЦ", - зазначив Шафаренко.

Він зауважив, що на узгодженні із зацікавленими органами виконавчої влади знаходиться ще низка законопроєктів.

Зокрема, у процесі узгодження знаходиться законопроєкт про сприяння вирощуванню енергокультур. Проєкт передбачає покращення умов для вирощування енергорослин та надання державної підтримки у даній сфері.

"Передбачено покращення умов та усунення існуючих бар’єрів для вирощування енергорослин на малородючих землях", - зазначив Шафаренко.

Узгоджується проєкт щодо розвитку ринку біометану. Документ покликаний запровадити механізм торгівлі біометаном та гарантії походження біометану.

"Завдяки біометану можна замістити близько 8 млрд м куб. у рік. Також Україна зможе експортувати біометан в ЄС", - зазначив заступник голови Держенергоефективності.

У процесі узгодження знаходиться проєкт щодо звільнення біопалива від податку на СО₂. Проєкт передбачає зниження податкового навантаження біоенергетики та покращення інвестиційної привабливості проєктів у цій сфері.

"Пропонується зниження податкового навантаження для об’єктів біоенергетики з метою покращення їхньої інвестиційної привабливості", - прокоментував Шафаренко.

Він також нагадав, що у 2020 році у Верховній Раді було зареєстровано проєкт №3356 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов'язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту. Метою, яка покладена в основу проєкту закону, є створення нормативно-правової бази для розвитку сфери виробництва, обігу та використання рідкого біопалива на транспорті.

«Прийняття озвучених законодавчих ініціатив дозволить Україні замістити власним біопаливом дорогий газ, імпорт якого у 2019 році склав 14 млрд м куб. Враховуючи максимальні можливості використання біопалива в Україні (відходи агросектору, енергетичні рослини, біогаз, біометан), то потенціал заміщення імпортного газу може сягнути 37 млрд м куб. газу в рік», - зазначив заступник голови Держенергоефективності.