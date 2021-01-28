Мінфін із початку року позичив на внутрішньому ринку 28,6 мільярда

Міністерство фінансів із початку 2021 року розмістило облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 28,6 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це 28 січня на своїй сторінці у Фейсбук написав голова Ради Національного банку Богдан Данилишин.

"Загалом, з початку січня 2021 року було розміщено ОВДП на суму 28,6 млрд гривень, що становить близько 6% від річного плану внутрішніх запозичень згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік». Зростання гривневих ОВДП в обігу з початку року становило 16,6 млрд гривень, з яких ОВДП на суму 9,4 млрд гривень було придбано банками, 5,7 млрд гривень – нерезидентами. Збільшення вкладень у гривневі ОВДП юридичних та фізичних осіб – резидентів з початку року становило 533 та 953 млн гривень відповідно. Обсяг ОВДП у власності Національного банку з початку року не змінився", - написав Данилишин.

Він нагадав, що на на черговому аукціоні з розміщення державних цінних паперів, який відбувся 26.01.2021, Міністерством фінансів було залучено 7,5 млрд гривень до державного бюджету. При цьому, середньозважена ставка за державними запозиченнями під час останнього аукціону становила 11,6%, що майже удвічі перевищує облікову ставку НБУ (6%), рішення щодо збереження якої на поточному рівні було прийнято Правлінням минулого тижня. Найбільший попит на ОВДП цього тижня (6,6 млрд гривень) був сформований на строках 1,5 та 2 роки, а дохідність за ними була майже на 2 відсоткові пункти вище, ніж на відповідну дату минулого року.

Станом на кінець 2020 року прямий державний борг України становив 79,9 млрд доларів США, або близько 57% ВВП. Зростання прямого державного боргу за рік становило 5,6 млрд. доларів США (або +12,3% ВВП).

"Основна причина зростання відносного рівня боргу – девальвація обмінного курсу гривні на 19% за рік. Частка державного боргу номінованого в іноземній валюті нині становить 62%. Слід зазначити, що відносне значення рівня державного боргу України (57% ВВП) є нижчим, ніж в аналогічній групі країн з ринками, що формуються (62,2% ВВП), і помітно нижчим за середньосвітові показники (98,7% ВВП). Відносний рівень гарантованого державою боргу станом на кінець 2020 р. становив 7,3% ВВП (приріст 1,3% ВВП за рік, середній рівень за 2014-2019 рр – 9,7% ВВП). 70% гарантованого державою боргу припадає на борг НБУ перед МВФ",- зауважив Данилишин.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів за 2020 рік залучило 382,3 млрд грн до державного бюджету шляхом розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). З них 251,6 млрд грн було залучено за рахунок розміщення гривневих ОВДП, повідомляє пресслужба Мінфіну. Еквівалент 130,8 млрд грн міністерство залучило, розмістивши ОВДП номіновані в іноземній валюті на суму $3,8 млрд та 0,8 млрд євро.