Фонд гарантування розпочав ліквідацію «Місто Банку»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) із 27 січня 2021 року розпочав процедуру ліквідації неплатоспроможного АТ «Місто Банк».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ухвалене рішення про початок процедури ліквідації «Місто Банку» на підставі рішення Національного банку України від 26 січня 2021 року №25-рш у зв’язку з тим, що відкритий конкурс з продажу АТ «Місто Банк» інвестору не відбувся через відсутність учасників.

«Зацікавленим особам було запропоновано ознайомитися з інформацією про активи та зобов’язання банку та запропонувати один з можливих способів виведення банку з ринку. Це: передача активів і зобов’язань на користь приймаючого банку, або створення та продаж перехідного банку, або продаж банку в цілому. Три зацікавлених інвестори, всі три – українські банки, були допущені Фондом гарантування до кімнати даних. Два рази Фонд на прохання інвесторів продовжував строки подання конкурсних пропозицій і, відповідно, продовжив строки тимчасової адміністрації. Але, на жаль, жодної конкурсної пропозиції своєчасно не було надано» - повідомила заступник директора-розпорядника ФГВФО Ольга Білай.

Процедура ліквідації призначена на строк з 27 січня 2021 року до 26 січня 2024 року включно.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ухвалив рішення від 26 січня 2021 року № 25-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "Місто Банк". 14 грудня 2020 року Правління Національного банку ухвалило рішення про віднесення АТ "Місто Банк" до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.