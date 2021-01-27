В Україні залишилось 5 вагонобудівних підприємств - Мінекономіки

Кількість працюючих підприємств у вагонобудівній галузі України за останні 9 років скоротилася більш як у 3,5 раза - з 18 підприємств у 2011 році до 5 підприємств у грудні 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у листі від підприємств вагонобудівної галузі до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що у вагонобудівній галузі України за останні 9 років відбулось рекордне скорочення кількості робочих місць у галузі – в 2,5 раза. Падіння обсягів реалізації вантажних вагонів вітчизняними підприємствами в 2020 році порівняно з 2011 роком становить близько 90%. Катастрофічно, в 53 рази, знизився експорт вантажних вагонів.

За інформацією пресслужби, у листі до Мінекономіки підприємства вагонобудівної галузі вітають ініціативу міністерства про введення обмежень щодо строку експлуатації певних типів вагонів.

«Подальша експлуатація застарілих вантажних вагонів руйнує колії, ремонт та відновлення яких відбувається за державний кошт. Застарілий парк викликає щоденні техногенні ризики, в т.ч. в пасажирських перевезеннях, які використовують ті ж самі колії», - йдеться у листі.

Як наголошується, для врегулювання проблем залізничної галузі та підтримки національних вагонобудівних підприємств, Мінекономіки у співпраці з Укрзалізницею, Мінінфраструктури та іншими органами виконавчої влади працюють над впровадженням ініціативи щодо кардинального оновлення парку вантажних вагонів України. В основі ініціативи - запровадження обмежень щодо строку експлуатації певних типів вагонів, зокрема піввагонів та зерновозів.

Так, експерти Мінекономіки розробили сучасну модель ринку вантажних залізничних вагонів України. Модель показує, що в результаті обмежень дефіциту рухомого складу по піввагонах та зерновозах у 2021 році не буде. Натомість, ці нововведення стимулюватимуть попит на замовлення нових вагонів в українських вагоновиробників.

Всі напрацювання покладено в основу наказу Мінінфраструктури, який оприлюднено на сайті для публічного обговорення.

Як повідомляв Укрінформ, АТ "Укрзалізниця" у 2020 році придбало за власні кошти 28 пасажирських вагонів та 1 406 – оновило різними видами ремонту.

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У 2021 році Укрзалізниця планує забезпечити власні потужності з ремонту вагонів, локомотивів та обладнання значним обсягом замовлень, заявляв у середині січня голова правління компанії Володимир Жмак. Зокрема, на ремонт вагонів мають спрямувати 7 млрд грн.