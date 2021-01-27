Прибуток ПриватБанку в 2020 році зменшився на 22%

ПриватБанк у 2020 році отримав 25,3 млрд грн прибутку, що на 22,4% менше, ніж у 2019 році.

Як передає Укрінформ, про це свідчать попередні дані в пресрелізі банку, що є в розпорядженні агентства.

ПриватБанк, за попередніми результатами роботи, у 2020 році отримав 25,3 млрд грн прибутку, що на 7,3 млрд грн менше, ніж попереднього року. Як зауважує пресслужба банку, за підсумками 2020 року ПриватБанком сформовані резерви - 10,2 млрд грн на покриття можливих ризиків внаслідок пандемії СOVID-19 та юридичних ризиків, що вплинуло на показники чистого прибутку.

Зазначається, що активний розвиток системи цифрових послуг та мережі #cashless дозволив ПриватБанку в 2020 році в умовах зниження темпів ділової активності збільшити чистий комісійний дохід на 3% - до 18,8 млрд грн. Чистий процентний дохід збільшився на 10% за рахунок здешевлення ресурсів. Грошові кошти на поточних рахунках випереджали зростання строкових депозитів.

Чистий кредитний портфель ПриватБанку скоротився на 8% - до 55,0 млрд грн внаслідок призупинення збільшення кредитних лімітів на період карантину та більш консервативних вимог до позичальників. Таким чином відповідальне кредитування убезпечує клієнтів від необґрунтованих фінансових рішень в складних економічних умовах, спричинених пандемією.

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Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році лідером за прибутками банківського сектору України був ПриватБанк, прибуток якого становив більше 32 млрд грн. Це половина всього прибутку банківського сектору (59,6 млрд грн).