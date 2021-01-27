Шмигаль анонсував перегляд прожиткового мінімуму

Шмигаль анонсував перегляд прожиткового мінімуму

Укрінформ
Нинішній розмір прожиткового мінімуму не відповідає потребам громадян, тому треба переглянути підходи до його формування.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на черговому засіданні уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні від прожиткового мінімуму залежить багато чого, і він підв'язаний не тільки до великої кількості соціальних виплат, а й до податків, внесків, штрафів. Тобто від збільшення прожиткового мінімуму автоматично можуть зростати не лише соціальна допомога, а й різні штрафи, внески та інші платежі, які встановлені у державі", - сказав Шмигаль.

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За його словами, нині використовують нормативи, які не відповідають реальним потребам громадян, тож мають бути впроваджені нові підходи. "Має бути проведена відповідна реформа, яка вдосконалить визначення прожиткового мінімуму», - сказав Шмигаль.

Глава уряду зазначив, що Міністерство соціальної політики вже має напрацювання щодо цього питання.

Як повідомляв Укрінформ, у Законі "Про Державний бюджет України на 2021 рік" встановлено такий прожитковий мінімум на одну особу на місяць: з 1 січня – 2189 гривень, з 1 липня – 2294 гривні, з 1 грудня – 2393 гривні.

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