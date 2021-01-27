Нацбанк попередив про ризики співпраці з громадянами, які потрапили під санкції США

Національний банк повідомив банки про ризики співпраці з громадянами України, на яких нещодавно було накладено санкції з боку США, зокрема з народним депутатом Олександром Дубінським.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в листі НБУ про включення фізичних та юридичних осіб України до санкційного списку США, який було направлено банкам України, Незалежній асоціації банків України, Асоціації українських банків, Асоціації ринків фінансових послуг, і копія якого є в розпорядженні агентства.

"Згідно з інформацією, отриманою від Міністерства закордонних справ України, Сполучені Штати Америки 11.01.2021 включили сімох громадян України та чотири зареєстровані в Україні медійні організації до санкційного списку Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List, далі – OFAC SDN List) відповідно до Виконавчого Указу Президента США від 12.09.2018 №13848 “Введення окремих санкцій у зв’язку з іноземним втручанням у вибори в США”",- йдеться в документі.

У зв’язку з цим Нацбанк звернув увагу на ризики, пов’язані із здійсненням фінансових операцій з особами, які були включені до OFAC SDN List, та запропонував фінансовим установам ужити належних заходів обачливості з метою управління такими ризиками.

Як повідомлялося, 11 січня Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадив додаткові санкції проти сімох фізичних осіб та чотирьох організацій, які є частиною «російської мережі закордонного впливу», пов'язаної з Андрієм Деркачем. Санкції США запроваджені проти колишніх українських посадовців Костянтина Кулика, Олександра Онищенка, Андрія Теліженка, а також чинного народного депутата Олександра Дубінського, який оприлюднив так звані «плівки Деркача». Окрім того, до списку потрапили люди, які працювали в команді Деркача, – Петро Журавель, Дмитро Ковальчук та Антон Симоненко.

Обмеження запроваджені також проти медіакомпаній NabuLeaks, Era-Media TOV, Only News та Skeptik TOV. Народний депутат Андрій Деркач у травні 2020 року оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про нібито вплив колишнього віцепрезидента США Джо Байдена на п'ятого Президента України Петра Порошенка. Ці записи, датовані 2015-2016 роками. 10 вересня 2020 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Деркача за втручання у виборчий процес у Сполучених Штатах Америки.