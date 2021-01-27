Україна закликає Словаччину створити віртуальну точку з’єднання для транспортування газу

Для подальшого розвитку ринку газу Україні і Словаччині необхідно досягти домовленостей щодо запровадження віртуальної точки міждержавного з’єднання.

Як передає Укрінформ, про це на Словацько-українському дискусійному форумі заявила директор напряму з міжнародної діяльності та роботи з державними органами ТОВ "Оператор ГТС України" Ольга Бєлькова, повідомляє пресслужба компанії.

Бєлькова наголосила, що Словаччина – один з ключових партнерів України на газовому ринку. Проте для подальшого розвитку взаємовідносин необхідно досягти домовленостей щодо запровадження віртуальної точки міждержавного з’єднання, аналогічної тим, що утворені на кордоні з Польщею і Угорщиною, а також узгодити питання про розподіл потужностей на аукціонах.

«Запровадження віртуальної точки – додаткова гарантія безперебійного транспортування газу попри проведення будь-яких планових/аварійних технічних та інфраструктурних робіт. Також така співпраця призведе до нарощення обсягів міждержавного транспортування газу і відповідно до збільшення надходжень доходів у бюджети обох операторів ГТС», – сказала вона.

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За словами менеджера ТОВ "Оператор ГТС України", ще одним вагомим аргументом на користь віртуальної точки є зменшення обсягів використання паливного газу, необхідного для роботи компресорних станцій під час фізичного транспортування природного газу. Відповідно, це призведе до зменшення викидів CO2 в атмосферу і сприятиме досягненню стратегічної мети ЄС – нульових викидів вуглецю в атмосферу до 2050 року.

Як повідомлялося, на кордоні України та Угорщини оператори ГТС утворили єдину віртуальну точку з’єднання 1 травня 2020 року. Після об'єднання точки з'єднання «Берегово DN1400» та «Берегдароц DN800» перетворилися в єдину віртуальну точку з’єднання двох систем – «Берег».

На кордоні України і Польщі оператори ГТС створили єдину віртуальну точку з'єднання 1 липня 2020 року. У результаті, відбулося об'єднання двох існуючих точок міждержавного з'єднання, "Дроздовичі" та "Германовичі", в єдину віртуальну точку з'єднання двох систем "ВТЗ-Україна-Польща".