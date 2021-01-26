У Кабміні назвали головні перешкоди для малого і середнього бізнесу

Головними перешкодами для зростання малого та середнього бізнесу підприємці називають зарегульованість, місцеву корупцію, недостатній попит на продукцію, брак фінансових ресурсів та високе податкове навантаження.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час публічного обговорення проєкту Національної економічної стратегії - 2030 сказав радник Прем’єр-міністра, виконавчий директор Центру економічного відновлення (платформи для створення Національної економічної стратегії - 2030) Кирило Криволап.

"У МСБ зайнято близько 63% робочої сили нашої країни. Через нижчу продуктивність праці частка доданої вартості, яку генерує МСБ, становить лише 49% від усієї доданої вартості. Більшість МСБ в Україні, а саме 50%, працюють в галузі гуртової, роздрібної та оптових торгівлі. Тобто вони зосереджені в секторах, які відрізняються низькою доданою вартістю. Головною перешкодою до зростання більшість МСБ називають зарегульованість, місцеву корупцію, недостатній попит на продукцію, брак фінансових ресурсів та високе податкове навантаження. Стратегія має це все виправити", - сказав Криволап.

Він зазначив, що, відповідно до стратегії, є три блоки: розвиток екосистеми підтримки бізнесу, розширення доступу до фінансування та спрощення регуляторного середовища.

"Перший блок включає створення центрів розвитку підприємництва в регіонах, стимулювання експорту, розвиток інфраструктури, стимулювання інновацій. Другий блок, а саме розширення доступу до фінансів, передбачає приведення до відповідності правової бази і розвиток банківського фінансування та підвищення фінансової грамотності, і третій блок - це створення ефективного регуляторного середовища",- сказав Криволап.

Як повідомлялось, Національна економічна стратегія-2030 розробляється робочою групою Кабінету Міністрів України на платформі Центру економічного відновлення. Обговорення проєкту Національної економічної стратегії-2030 розпочалося 22 січня і триватиме до 10 лютого.