ФДМУ пропонує спрямовувати до місцевих бюджетів 10% коштів від малої приватизації

У Верховній Раді України зареєстровані законопроєкти щодо сприяння залученню сталих інвестицій в економіку України.

Як передає Укрінформ, пакет законопроєктів розроблено Фондом державного майна, повідомляє пресслужба відомства.

Законодавчі зміни, зокрема, передбачають:

спрямування 10% коштів від приватизації об’єктів малої приватизації державної власності до бюджетів місцевого самоврядування за місцем реєстрації таких об'єктів;

збереження ліцензій та дозволів за приватизованими активами;

усунення перешкод під час продажу обтяжених арештами об’єктів із переходом до нового власника відповідних зобов’язань;

подолання спротиву приватизації, в тому числі, шляхом автоматичного припинення контрактів з керівниками держпідприємств, що приватизуються;

трансформацію Фонду державного майна України в єдину юридичну особу (замість нинішніх центрального апарату та 11 регіональних відділень), що спростить підзвітність та контроль.

Загалом, комплекс із чотирьох законопроєктів має на меті внесення змін до 27 законодавчих актів і чотирьох кодексів - Бюджетного, Податкового, Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального процесуального кодексу України.

Із законопроєктами можна ознайомитися за посиланнями на сайті ФДМУ.

Зазначається, що проєкти законів були розроблені за участі групи народних депутатів та Офісу простих рішень та результатів. Вони пройшли широке експертне обговорення, отримали позитивні оцінки від представників бізнес-середовища та були підтримані Нацрадою реформ при Президентові України.

Як повідомляв Укрінформ, Фонд державного майна планує у 2021 році знайти ефективних власників для більш як 500 об’єктів. Першим об’єктом великої приватизації цьогоріч може стати АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

У 2020 році ФДМУ вдалося залучити до державного бюджету 3 млрд грн – це у 6 разів більше, ніж у 2019 році.