Запит від креативних індустрій в рази переважає державну підтримку – фахівець

Запит від представників креативних індустрій в рази переважає надану державою фінансову підтримку.

Про це сказала виконавчий директор Українського культурного фонду Юлія Федів під час другої зустрічі публічного обговорення проекту Національної економічної стратегії-2030 на тему «Підтримка креативних індустрій та індустрії гостинності», передає кореспондент Укрінформу.

«Щоб зрозуміти об’єми та запити від представників креативних індустрій, то за три роки нашої діяльності ми отримали близько 6,5 тисяч заявок від близько 6 тисяч організацій на суму майже 7,5 млрд. гривень. При тому за три роки ми надали підтримку лише 1700 організаціям на суму 1,5 млрд гривень, тобто ми бачимо, наскільки запит переважає наявну пропозицію в державному фінансуванні», - зазначила Федів.

Вона додала, що навіть якщо взяти 2021 рік, - адже в УКФ уже закінчився прийом заявок на 7 програм з 12-ти, - то вже на ці 7 програм фонд отримав понад 2,5 тисячі заявок на суму 4,5 млрд гривень. Крім того, що фінансування зараз на підтримку проектів 591 млн гривень.

«Тобто ми розуміємо, наскільки є потреба, особливо в часи кризи, в державній підтримці для представників саме креативних індустрій та туризму. Тому маємо надію, що наша підтримка і наша спільна робота з профільним міністерством, з іншими державними інституціями дозволить вийти на ті показники, які передбачаються в плані на майбутні 3-5 років», - зауважила виконавча директорка УКФ.

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Як повідомляв Укрінформ, Національна економічна стратегія-2030 розробляється Робочою групою Кабінету Міністрів України на платформі Центру економічного відновлення. Обговорення проекту Національної економічної стратегії-2030 розпочалося 22 січня та триватиме до 10 лютого.