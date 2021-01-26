Депутати не змогли скасувати закон про «інвестнянь»

Верховна Рада відхилила проєкт постанови №3760-П "Про скасування рішення Верховної Ради України від 17.12.2020 року про прийняття в цілому проєкту Закону про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями".

Як передає кореспондент Укрінформу, таке рішення підтримали 123 народних депутати при мінімально необхідних 226.

Проєкт постанови ініціювали народні депутати від фракції "Європейська солідарність" Ніна Южаніна та Михайло Бондар.

Документ був спрямований на скасування рішення Верховної Ради від 17 грудня 2020 року про ухвалення в цілому законопроєкту "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями" (№3760).

Автори в пояснювальній записці необхідність скасування цього рішення Верховної Ради обгрунтовували тим, що ухвалення закону про "інвестнянь" відбулося із порушенням вимог Регламенту, зокрема, статті 117, яка передбачає, що законопроєкт, підготовлений до другого чи повторного другого читання, висновок головного комітету та інші супровідні документи до нього надаються народним депутатам не пізніше як за десять днів до дня розгляду цього законопроєкту на пленарному засіданні Верховної Ради.

"Однак всупереч вимогам Регламенту Верховної Ради України зазначені вище супровідні документи були надані народним депутатам України 16 грудня 2020 року, тобто за один день до дня розгляду цього законопроєкту на пленарному засіданні Верховної Ради України. Головуючий на пленарному засіданні відповідно до вимог ч.4 статті 48 Регламенту Верховної Ради України не вжив заходів для усунення порушень Регламенту, які виникли при розгляді й голосуванні цього питання.Тому зазначене питання не може вважатися прийнятим відповідно закону і підлягає скасуванню у передбачений Регламент спосіб", - ідеться в пояснювальній записці.

Як повідомляв Укрінформ, 17 грудня 2020 року Верховна Рада України ухвалила у повторному другому читанні ініційований Президентом України законопроєкт №3760 «Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями». За це рішення проголосувало 252 народних депутати.