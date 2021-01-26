Україна збільшила річний обсяг транспортування нафти на 1,5%

Про це повідомляє пресслужба Укртранснафти, передає Укрінформ.

При цьому, транзит нафти зменшився: на 0,4%, або на 54,5 тис. тонн порівняно з 2019 роком - до 13,1 млн тонн. А обсяг транспортування нафти для НПЗ України на зріс на 8,6% проти попереднього року - до 2,6 млн тонн.

За даними АТ "Укртранснафта", у 2020 році компанія експортувала 79,9 тис. тонн нафти до Республіки Білорусь за договором купівлі-продажу, укладеним з BNK (UK) Limited.

"Через пандемію COVID-19 на світовому ринку значно знизилось споживання нафтопродуктів і відповідно – попит на нафту. Однак нам вдалося втримати обсяги транзиту нафти через Україну практично на рівні попередніх років. Для завантаження нафтотранспортної системи ми відкрили маршрут транзиту нафти з басейну Чорного моря до Білорусі в рамках договору, укладеного з BNK (UK) Limited навесні 2020 року. Ця угода дозволила додатково завантажити і потужності Морського нафтового терміналу "Південний", що належить Укртранснафті", – зазначив директор дивізіону "Нафтогаз Нафта" Микола Гавриленко.

Як повідомляв Укрінформ, АТ "Укртранснафта" у 2019 році транспортувало 15,509 млн тонн нафти, що дорівнює показникам 2018 року.