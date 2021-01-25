В Україні стартує третій раунд інвестпроєкту «Сімейні молочні ферми»

Із 25 січня 2021 року в Україні розпочинається третій раунд інвестиційного проєкту з розвитку сімейних молочних ферм.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі "Реанімаційного пакету реформ".

«Перший в Україні інвестиційний проєкт з розвитку сімейних молочних ферм оголошує з 25 січня 2021р. початок третього раунду інвестування. В результаті попередніх двох раундів до проєкту приєднались 87 інвесторів, які інвестували на суму 2,7 млн грн», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей проєкт дозволив 65-ти сім'ям на Західній Україні відкрити власні молочні ферми. Проєкт буде продовжено в інших регіонах України.

Також відмічається, що проєкт "Сімейні молочні ферми" підтримали уряди Швеції, Канади та Фонд розвитку ООН.

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Як повідомляв Укрінформ, проєкт із розвитку сімейних молочних ферм в Україні розпочався в 2017 році. Наразі проєкт впроваджується на території чотирьох областей - це Рівненська, Волинська, Хмельницька і Тернопільська області. але в планах поширити на всю Україну. Очікується, що у раз реалізації проєкту, на підтримку якого потрібно близько 600 млн доларів, за 3-5 років Україна отримає "вибух" економіки на селі. За прогнозами до 2027 року можливо відкрити 5 тисяч сімейних ферм, які здатні збільшити ВВП України на 12 млн грн.