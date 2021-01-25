В Україні зменшилися запаси основних видів палива — Держстат

Із 1 грудня 2020 року по 1 січня 2021 року зменшилися запаси дизельного палива, скрапленого газу, моторних бензинів, кам’яного вугілля та мазутів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

На 1 січня 2021 року у порівнянні із 1 грудня 2020 року запаси дизельного палива зменшилися на 79,7%, до 70,33 тис. тонн (на 78,6% менше, ніж на 1 січня 2020 року); запаси скрапленого газу – на 38,4%, до 13,07 тис. тонн (на 42,8% менше); моторних бензинів – на 36,3%, до 91,01 тис. тонн (на 42,0% менше); кам’яного вугілля – на 27,9%, до 2,53 млн тонн (на 46,4% менше); запаси важких паливних мазутів зменшилися на 0,1%, до 99,88 тис. тонн (на 11,3% більше).