Входження IFC в акціонери Укргазбанку підвищить його надійність та стабільність - НБУ

Входження Міжнародної фінансової корпорації (IFC) у статутний капітал Укргазбанку надасть клієнтам банку доступ до більш дешевих ресурсів з ринків міжнародного капіталу та сприятиме підвищенню надійності фінустанови.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час підписання кредитної угоди між Міністерством фінансів України, IFC та Укргазбанком з можливістю конвертації кредитних коштів у статутний капітал банку, сказав голова Національного банку Кирило Шевченко.

"За останні 10 років Укргазбанк пройшов шлях від банку, якого в 2009 році держава врятувала від банкрутства, до привабливого активу для міжнародних інвесторів. Сьогоднішня подія - справжня перемога банківського сектору. Це партнерство держави та Міжнародної фінансової корпорації зможе надати клієнтам банку доступ до більш дешевих ресурсів з ринків міжнародного капіталу, та підвищити надійність та стабільність банку для клієнтів", - сказав Шевченко.

Голова Нацбанку зазначив, що подальше спільне з урядом завдання на найближчі роки - це подальше впровадження кращих практик корпоративного управління в інших банках.

"Це, в свою чергу, дозволить підвищити привабливість наших державних банків для міжнародних інвесторів", - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, Міжнародна фінансова корпорація (IFC) 25 січня підписала кредитну угоду, яка передбачає входження до статутного капіталу державного Укргазбанку. Cума кредиту IFC становить 30 млн євро.

Згідно із стратегією реформування державного банківського сектору, затвердженою Кабінетом Міністрів 2 вересня 2020 року, планується до 2025 року знизити частку держави в банківському секторі з 60% до 25%.

Фото: Деніс Шмигаль, Телеграм