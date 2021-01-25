НБУ надав рефінансування двом банкам на 256 мільйонів

НБУ надав рефінансування двом банкам на 256 мільйонів

Укрінформ
Національний банк України 22 січня 2021 року надав рефінансування двом банкам на загальну суму 256 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті НБУ.

Зазначається, що 22 січня 2021 року відбувся кількісний тендер з рефінансування банків строком до 84 днів, за результатами якого задоволено заявки 2-х банків на суму 256,0 млн грн за процентною ставкою у розмірі 6,00% річних.

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Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України 15 січня 2021 року надав рефінансування сімнадцяти банкам на загальну суму 8,654 млрд грн.

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