Ексголова «тарифної» комісії Вовк каже, що його більше не шукає Інтерпол

Колишній голова Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) Дмитро Вовк стверджує, що Інтерпол видалив його з бази розшукуваних осіб.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Фейсбуці.

"Після майже півторарічного розгляду сьогодні отримали звістку з штаб-квартири Інтерполу в місті Ліон, Франція - набуло чинності рішення про видалення даних щодо мене з баз Інтерполу", - повідомив Вовк.

Він додав, що рішення про видалення його з бази розшукуваних осіб було прийняте на 114-ій сесії комісії з контролю за файлами Інтерполу, яка проходила 5-9 жовтня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, 21 січня стало відомо, що прокурор САП Віталій Пономаренко вдруге закрив справу «Роттердам+».

У НАБУ заявили, що оскаржать це рішення.

У листопаді 2020 року ВАКС поновив слідство у справі Роттердам+, яку вирішив закрити прокурор САП, оскільки експертиза Служби безпеки встановила відсутність збитків.

8 серпня 2019 року НАБУ оголосило ексголові НКРЕКП Дмитру Вовку та ще п’ятьом особам, причетним до запровадження так званої формули Роттердам+, підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд грн збитків.