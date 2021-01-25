Рада з розвитку малого підприємництва планує залучати експертів з робочих груп при ОДА

Рада з питань сприяння розвитку малого підприємництва провела перше засідання після офіційного затвердження її персонального складу та сформувала чотири робочі групи для вирішення питань підприємців з усіх сфер та регіонів.

Засідання відбулося 22 січня, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

«Я впевнена, що одночасна робота за кількома напрямками дозволить за короткий період покращити більшість аспектів щоденної підприємницької діяльності», – зазначила заступник керівника ОП, голова Ради Юлія Свириденко.

Члени Ради проаналізували проблемні питання підприємців з усіх сфер та регіонів. Для їх вирішення були сформовані чотири робочі групи за такими напрямами: впорядкування використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО); розширення інструментів спрощення адміністрування та застосування ІТ-технологій; лібералізація у сфері трудових відносин; регулювання нагляду за якістю непродовольчих товарів. Кожна робоча група має представити склад експертів та питання, над якими працюватиме.

Рада також ухвалила рішення щодо залучення експертів з робочих груп при обласних державних адміністраціях для об’єктивного аналізу та напрацювання пропозицій у зазначених напрямках.

Наступне засідання Ради планується провести цього тижня.

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Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 18 січня підписав указ про затвердження складу Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва. Її очолила заступник керівника Офісу Президента Юлія Свириденко, секретарем призначена генеральний директор Директорату з питань економічної політики ОП Олена Дьяченко.

До Ради увійшли члени громадських організацій малих підприємців, представники державних органів влади, а також депутати та експерти.