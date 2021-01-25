Укргазвидобування заплатило 0,8 мільярда ренти до місцевих бюджетів

АТ "Укргазвидобування" впродовж 2020 року спрямувало понад 809,8 млн грн рентних платежів до місцевих бюджетів.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба УГВ.

АТ "Укргазвидобування", що входить до групи "Нафтогаз", за січень-грудень 2020 року спрямувало до місцевих бюджетів, на території яких компанія здійснює видобуток вуглеводнів, 809,8 млн грн рентних платежів.

Як зазначається, близько 90% цих коштів сконцентровано у Харківській і Полтавській газовидобувних областях.

Загалом до зведеного бюджету країни за 2020 рік надійде більш як 16,2 млрд грн рентних платежів від Укргазвидобування.

Як повідомлялося, сума рентних платежів розраховується відповідно до ціни продажу природного газу АТ "Укргазвидобування" на користь НАК "Нафтогаз України". До місцевих бюджетів спрямовують 5% від загальної суми рентних платежів.