У Нацбанку звільнився начальник Управління роботи з проблемними активами

Начальник управління роботи з проблемними активами Павло Поляруш завершив роботу в Національному банку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Павло Поляруш завершив роботу в Національному банку України на посаді начальника управління роботи з проблемними активами за угодою сторін 22 січня 2021 року. Він очолював цей підрозділ з 8 квітня 2019 року.

Виконувати обов’язки начальника управління роботи з проблемними активами наразі буде Євген Булавін, начальник відділу супроводження виконавчого провадження цього управління. Невдовзі Національний банк оголосить конкурсний відбір для заміщення вакантної посади начальника управління роботи з проблемними активами.

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До функцій цього підрозділу належить, зокрема: організація роботи з проблемними активами НБУ, повернення та стягнення заборгованості за кредитами, наданими банкам України для підтримки ліквідності, щодо яких НБУ прийняв рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних, а також за кредитами, за якими НБУ набув права вимоги у рахунок погашення боргу за кредитами для підтримки ліквідності, і також робота з юридичними особами, в управління яким передані непродані активи банків, процедуру ліквідації яких розпочато НБУ до 22 вересня 2012 року.