Україна та Китай планують активізувати регіональну співпрацю між столицями

Україна та Китай позитивно оцінюють рівень діалогу між двома столицями - Києвом та Пекіном - і планують активізувати регіональне співробітництво.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба посольства України в КНР за результатами зустрічі посла Сергія Камишева з делегацією Канцелярії закордонних справ Народного уряду м.Пекіна на чолі з радником Інь Феєм.

Зазначається, що сторони позитивно оцінили рівень діалогу між двома столицями - Києвом та Пекіном, які взаємодіють на основі угоди про встановлення побратимських зв’язків від 1993 року.

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«У ході зустрічі сторони обмінялися пропозиціями щодо активізації регіонального співробітництва між столицями України та Китаю, розширення економічної взаємодії шляхом проведення спільних інвестиційних і торгових форумів, науково-освітніх обмінів вищих навчальних закладів та науково-дослідницьких установ, а також посилення культурно-гуманітарної складової співпраці», - йдеться у повідомленні.

Посольство високо оцінило досвід місцевої влади з подолання COVID-19 та проведення масової вакцинації, що є особливо цінним у контексті протиепідемічних заходів в Україні. У свою чергу, китайські урядовці поінформували про плани місцевого уряду перетворити Пекін до 2035 року на глобальний центр науково-технічних інновацій.