Україна та Китай планують активізувати регіональну співпрацю між столицями
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба посольства України в КНР за результатами зустрічі посла Сергія Камишева з делегацією Канцелярії закордонних справ Народного уряду м.Пекіна на чолі з радником Інь Феєм.
Зазначається, що сторони позитивно оцінили рівень діалогу між двома столицями - Києвом та Пекіном, які взаємодіють на основі угоди про встановлення побратимських зв’язків від 1993 року.
«У ході зустрічі сторони обмінялися пропозиціями щодо активізації регіонального співробітництва між столицями України та Китаю, розширення економічної взаємодії шляхом проведення спільних інвестиційних і торгових форумів, науково-освітніх обмінів вищих навчальних закладів та науково-дослідницьких установ, а також посилення культурно-гуманітарної складової співпраці», - йдеться у повідомленні.
Посольство високо оцінило досвід місцевої влади з подолання COVID-19 та проведення масової вакцинації, що є особливо цінним у контексті протиепідемічних заходів в Україні. У свою чергу, китайські урядовці поінформували про плани місцевого уряду перетворити Пекін до 2035 року на глобальний центр науково-технічних інновацій.