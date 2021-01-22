Вітренко заявив, що його завданням буде об'єднання України з ENTSO-EР

Т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що його завданням буде об'єднання України з європейською енергосистемою ENTSO-E.

Про це в ефірі "Свободи слова" сказав, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Нам потрібно терміново від'єднуватися від об'єднаної енергосистеми з Білоруссю та РФ, об'єднуватися з Європейською системою. Це буде одним з моїх головних завдань", - сказав Вітренко.

Він наголосив, що це буде в інтересах України, енергетичної безпеки, а також національної безпеки.

Раніше Президент Володимир Зеленський доручив заступнику керівника ОП Кирилу Тимошенку перевірити відповідність тарифної сітки на побутовий газ та опалення в регіонах країни.

Нагадаємо: ENTSO-E (англ. European Network of Transmission System Operators for Electricity) — європейська мережа операторів системи передачі електроенергії, що об'єднує 43 оператори у 36 країнах європейського континенту.

У 2017 році було підписано меморандум, що передбачає синхронізацію ОЕС України з ENTSO-E у 2023 році.