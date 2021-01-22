На Берлінському форумі обговорили агроекологічну та продовольчу безпеку – Мінекономіки

Україна є учасницею понад 40 глобальних та регіональних екологічних конвенцій та угод в сфері агроекологічної та продовольчої безпеки.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Мінекономіки, про це поінформував заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – торговий представник України Тарас Качка під час панельній дискусії «Зростання в умовах змін: Нові підходи до створення надійних продовольчих систем в умовах пандемії та змін клімату» в рамках Глобального форуму з продовольства і сільського господарства.

«Україна, усвідомлюючи важливість забезпечення світової агроекологічної та продовольчої безпеки, є учасницею понад 40 глобальних та регіональних екологічних конвенцій та угод. Будучи гарантом світової продовольчої безпеки, ми усвідомлюємо важливість нашої участі в діалозі Глобального форуму щодо кардинальних змін у світових системах постачання продуктів харчування», - заявив Качка.

Заступник міністра також зазначив, що в питанні зміни клімату Україна дотримується міжнародних зобов'язань, у тому числі окреслених в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС. Також, зважаючи на кліматичну волатильність, в Україні затверджено План заходів з реалізації Стратегії зрошування та дренажу в Україні на період до 2030 року.

13-й Глобальний форум з питань продовольства та сільського господарства (GFFA) проходить цього року через пандемію COVID-19 у форматі онлайн у період з 18 по 22 січня. Головна тема GFFA 2021 року - «Як нагодувати світ у часи пандемій та зміни клімату?». В рамках п'ятиденного GFFA за участю міжнародних організацій та установ, таких як ФАО, Світовий Банк, ОЄСР та Європейської Комісії передбачені 17 панельних дискусій. Кульмінацією форуму є Берлінська конференція міністрів сільського господарства, на якій ухвалюється заключне комюніке.