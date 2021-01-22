Україна та Португалія обговорили перспективи співпраці в галузях авіації та транспорту

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій провів робочу зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Португалії в Україні Антоніу Вашку Алвеш Машаду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

"Для України залишається актуальним опрацювання проєкту Угоди між Кабінетом Міністрів та урядом Португальської Республіки про морське транспортне сполучення, а також Меморандуму про взаєморозуміння між Морадміністрацією та Інститутом портового та морського транспорту Португальської Республіки щодо взаємного визнання свідоцтв моряків, проєкт якого наразі готується до передачі португальській стороні", - зазначив Криклій.

Сторони також обговорили співпрацю у сфері цивільної авіації, зокрема сталий розвиток регулярного повітряного сполучення між обома країнами. Криклій наголосив, що пріоритетом для України залишається підписання Угоди про Спільний авіаційний простір з ЄС, положеннями якої передбачається зняття наявних обмежень щодо умов здійснення регулярного повітряного сполучення між Україною та країнами-членами Європейського Союзу.

Криклій позитивно відзначив двосторонню співпрацю обох країн у галузі транспорту та відмітив відсутність проблемних питань щодо дозволів на міжнародні автоперевезення.