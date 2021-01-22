Україна та Португалія обговорили перспективи співпраці в галузях авіації та транспорту
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.
"Для України залишається актуальним опрацювання проєкту Угоди між Кабінетом Міністрів та урядом Португальської Республіки про морське транспортне сполучення, а також Меморандуму про взаєморозуміння між Морадміністрацією та Інститутом портового та морського транспорту Португальської Республіки щодо взаємного визнання свідоцтв моряків, проєкт якого наразі готується до передачі португальській стороні", - зазначив Криклій.
Сторони також обговорили співпрацю у сфері цивільної авіації, зокрема сталий розвиток регулярного повітряного сполучення між обома країнами. Криклій наголосив, що пріоритетом для України залишається підписання Угоди про Спільний авіаційний простір з ЄС, положеннями якої передбачається зняття наявних обмежень щодо умов здійснення регулярного повітряного сполучення між Україною та країнами-членами Європейського Союзу.
Криклій позитивно відзначив двосторонню співпрацю обох країн у галузі транспорту та відмітив відсутність проблемних питань щодо дозволів на міжнародні автоперевезення.