Шмигаль пояснив, коли Україна побачить перші результати розвитку корисних копалин

Перші результати угод про розподіл продукції (УРП) будуть уже протягом наступних двох років. А упродовж 3-5 років буде можливість колосально збільшити видобуток газу.

Про це під час публічного обговорення проєкту Національної економічної стратегії-2030 сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Власний видобуток газу, кобальту, літію, титану. Всі ці багатства є в Україні. Наприкінці минулого року було підписано 7 угод про розподіл продукції, а на початку цього року - ще одна. Це є елемент державно-приватного партнерства, що стосується розвитку сфери видобутку", - сказав Шмигаль.

На його думку, перші результати розвитку корисних копалин можна буде побачити протягом двох років.

"Це понад 10 млрд грн вкладень за цими 8-ма угодами. Протягом 3-5 років, переконаний, Україна колосально збільшить видобуток власного газу, що дасть нам, крім економічної та енергетичної незалежності, ресурс для подальшого розвитку", - зазначив Шмигаль.

Як повідомлялось, наприкінці грудня 2020 року уряд схвалив підписання з переможцями конкурсів угод про розподіл вуглеводнів на ділянках Берестянська, Іванівська, Бузівська, Балаклійська, Унгівська, Софіївська та Зінківська. Підписання УРП відбулося 31 грудня 2020 року. Ще одну угоду - щодо ділянки Варвинська - Міністерство енергетики підписало 14 січня.