Шмигаль пояснив, коли Україна побачить перші результати розвитку корисних копалин

Шмигаль пояснив, коли Україна побачить перші результати розвитку корисних копалин

Укрінформ
Перші результати угод про розподіл продукції (УРП) будуть уже протягом наступних двох років. А упродовж 3-5 років буде можливість колосально збільшити видобуток газу.

Про це під час публічного обговорення проєкту Національної економічної стратегії-2030 сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Власний видобуток газу, кобальту, літію, титану. Всі ці багатства є в Україні. Наприкінці минулого року було підписано 7 угод про розподіл продукції, а на початку цього року - ще одна. Це є елемент державно-приватного партнерства, що стосується розвитку сфери видобутку", - сказав Шмигаль.

На його думку, перші результати розвитку корисних копалин можна буде побачити протягом двох років.

"Це понад 10 млрд грн вкладень за цими 8-ма угодами. Протягом 3-5 років, переконаний, Україна колосально збільшить видобуток власного газу, що дасть нам, крім економічної та енергетичної незалежності, ресурс для подальшого розвитку", - зазначив Шмигаль.

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Як повідомлялось, наприкінці грудня 2020 року уряд схвалив підписання з переможцями конкурсів угод про розподіл вуглеводнів на ділянках Берестянська, Іванівська, Бузівська, Балаклійська, Унгівська, Софіївська та Зінківська. Підписання УРП відбулося 31 грудня 2020 року. Ще одну угоду - щодо ділянки Варвинська - Міністерство енергетики підписало 14 січня.

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