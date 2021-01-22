Демченков розповів про пріоритети енергорозвитку України на найближчі роки

Відновлення української економіки та реформування енергетичного сектору узгоджуються із Європейським зеленим курсом (Green deal).

Про це заявив заступник міністра енергетики України з євроінтеграції Ярослав Демченков під час 11-ї сесії Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA), передає Укрінформ з посиланням на Урядовий портал.

За словами Демченкова, Україна дотримується Цілей сталого розвитку та Паризької угоди. Міненерго наразі переглядає чинну Енергетичну стратегію до 2035 року, щоб впровадити амбітніші завдання щодо зменшення викидів СО2 у паливно-енергетичному секторі. До того ж цього року планується розпочати розробку нової Енергетичної стратегії до 2050 року на основі цілей Європейського зеленого курсу.

Завданням національної та енергетичної безпеки є інтеграція з енергосистемою ЄС у 2023 році або раніше, наголосив посадовець.

Водочас для декарбонізації економіки передбачається збалансований розвиток відновлюваної енергетики. Окрім вітрової, сонячної та гідроенергетики, Україна має значні ресурси для розвитку біоенергетики. Обговорюється також безвугільне майбутнє української енергетики та поступове зміщення теплової генерації.

Крім того, з метою створення сприятливих умов для сталого розвитку відновлюваних джерел енергії розроблено та впроваджено ключові нормативно-правові акти для проведення «зелених» аукціонів. До участі в них будуть запрошені, зокрема, міжнародні компанії та інвестиційні фонди. Готується також план фінансового відновлення електроенергетичного сектору, зокрема, розв'язання проблем з боргами, які утворилися перед виробниками «зеленої» енергії.

В Україні також ведеться робота з розбудови інтелектуальних мереж та стимулювання розвитку високоманеврової генерації та встановлення систем накопичення електроенергії.

Демченков також наголосив, що Україна визнана пріоритетним партнером ЄС з розвитку водневих потужностей. Це пов’язано зі значним потенціалом виробництва зеленого водню та наявною газотранспортною інфраструктурою, об'єднаною з ЄС.

«Ми працюємо над концепцією та законодавчою базою для розвитку водневої енергетики. Ми зацікавлені не лише в експорті водню до Європи, а й у використанні його як джерела енергії в Україні», - сказав він.

Заступник міністра зазначив, що Україна відкрита до співпраці з іноземними партнерами. Водень розглядається як засіб зберігання та транспортування енергії, а його застосування широко обговорюється у різних секторах, зокрема у промисловості та транспорті.

Асамблея IRENA є головною щорічною світовою платформою, де високопосадовці, керівники міжнародних організацій та відомі підприємці розглядають актуальні питання енергетичного переходу. З 18 по 21 січня 11-а сесія IRENA об’єднала на одній онлайн-платформі майже 2000 делегатів.