На Донеччині Слов’янська ТЕС зупинила енергоблок №7 на аварійний ремонт, який планують завершити протягом 50-60 днів.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в ПАТ «Донбасенерго», куди входить Слов’янська ТЕС.

Зазначено, що на блоці № 7 Слов'янської ТЕС 17 січня сталася відмова в роботі основного устаткування у зв’язку з підвищенням вібрації першого підшипника турбоагрегату, що призвело до аварійного відключення енергоблоку від мережі України.

«Найближчим часом на СловТЕС розпочнуться ремонтні роботи, які «Донбасенерго» планує завершити протягом 50-60 днів. Упродовж IV кварталу 2020 р. і з початку 2021 р. станція несла підвищене навантаження внаслідок зміщення ремонтних кампаній на АЕС», - йдеться у повідомленні.

У «Донбасенерго» констатували, що наразі на Слов'янській ТЕС у роботі перебуває енергоблок № 3 із навантаженням 59 МВт.

Як повідомлялося, ПАТ «Донбасенерго» об’єднує Слов’янську та Старобешівську ТЕС. Остання розташована на непідконтрольній Україні території; з березня 2017 року покамонзники виробничої діяльності активів, розміщених на тимчасово окупованій території в Донецькій області, не включаються у зведену звітність Донбасенерго. Встановлена потужність Слов’янської ТЕС становить 880 МВт.

Станом на 01.01.2021 р. 60,86% акцій ПАТ «Донбасенерго» належать Приватному акціонерному товариству «Енергоінвест Холдинг», 25% + 1 акція – державі в особі Фонду державного майна України.