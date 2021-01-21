У Мінекономіки презентували дослідження з енергоефективності металообробки

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства презентували дослідження “Скільки енергії витрачається на обробку металу для виготовлення машин та механізмів?".

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що робота над підвищенням рівня обізнаності про енергоефективність та потенціал енергозбереження українських підприємств міністерство проводить спільно з компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH в рамках проєкту технічної співпраці “Консультування підприємств щодо енергоефективності”. Метою проєкту є продемонструвати економічну та технічну доцільність заходів з підвищення енергоефективності у компаніях.

У дослідженні “Скільки енергії витрачається на обробку металу для виготовлення машин та механізмів?", яке GIZ презентував за підтримки Мінекономіки та Держенергоефективності, проаналізували результати енергоаудитів 18 підприємств машинобудівної галузі. Цей аналітичний звіт ілюструє структуру енергоспоживання, вартість енергії, що використовується при виробництві продукції машинобудування, потенціал заощадження енергії та конкретні заходи з енергоефективності, а також наводить дані щодо обсягів викидів парникових газів на машинобудівних підприємствах України.

Зокрема, автори дослідження дійшли таких висновків:

· машинобудівна галузь значною мірою залежить від електроенергії̈: на цей енергоносій припадає 50,4%, від загального енергоспоживання;

· на процеси виробництва припадає 85,5% спожитої енергії;

· до перспективних з точки зору енергозбереження груп споживання відносяться: опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, вироблення та постачання тепла, освітлення, вироблення та розподіл електроенергії, виробничі процеси, виробництво стисненого повітря та інші;

· сукупне річне споживання енергії підприємствами металургійної галузі становить від 0,4 до 62,7 ГВт-год.

У Мінекономіки сподіваються, що звіт буде цікавий директорам компаній, власникам компаній та інвесторам української машинобудівної галузі.