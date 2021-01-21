Кременчуцький міст будуватиме турецька компанія

На аукціоні закупівлі робіт з будівництва Кременчуцького мосту перемогла турецька компанія DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş., з ціновою пропозицією 11 млрд 248 млн 800 тис. грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор).

Зазначається, що за результатами аукціону очікувана вартість зменшилась майже на 11%, що дозволяє відомству зекономити на будівництві мосту 1 271 млн грн. Оприлюднення інформації про переможця закупівлі та укладання договору відбудуться у визначений законодавством строк.

«Кременчуцький міст має стати показовим проєктом. Він враховує як сучасні світові підходи до проєктування, будівництва, так і потреби вітчизняних виробників — адже 95% матеріалів будуть українські», — розповів голова Укравтодору Олександр Кубраков.

Згідно з ТЕО, новий міст буде вантовим і матиме 4 смуги руху, по дві в кожному напрямку. На правому березі Дніпра він сполучатиметься з дорогою Н-08, на лівому — з нинішньою вуличною мережею Кременчука. У цих точках передбачено будівництво транспортних розв’язок у різних рівнях. Загальна довжина споруд становитиме понад 3 км.

Тендер оголошено за схемою design-build, тому відповідальною за розробку проєктної документації та виконавцем робіт з будівництва мосту буде одна й та ж компанія.

В Укравтодорі нагадують, що два береги р. Дніпро у Кременчуці наразі з’єднує Крюківський міст. Його збудовано ще за часів російської імперії. Останнє масштабне оновлення відбулось у 1949 році. Наразі міст в аварійному стані. Через нього проходять дві державні дороги: М-22 Полтава — Олександрія та Н-08 Бориспіль — Маріуполь, а також залізнична гілка.

Як повідомляв Укрінформ, у 2021 р. Укравтодор планує оновити 6 800 км доріг та 150 мостів. Торік відомство оновило 3900 км доріг державного значення та відремонтувало 78 штучних споруд по всій Україні.