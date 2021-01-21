Кременчуцький міст будуватиме турецька компанія
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор).
Зазначається, що за результатами аукціону очікувана вартість зменшилась майже на 11%, що дозволяє відомству зекономити на будівництві мосту 1 271 млн грн. Оприлюднення інформації про переможця закупівлі та укладання договору відбудуться у визначений законодавством строк.
«Кременчуцький міст має стати показовим проєктом. Він враховує як сучасні світові підходи до проєктування, будівництва, так і потреби вітчизняних виробників — адже 95% матеріалів будуть українські», — розповів голова Укравтодору Олександр Кубраков.
Згідно з ТЕО, новий міст буде вантовим і матиме 4 смуги руху, по дві в кожному напрямку. На правому березі Дніпра він сполучатиметься з дорогою Н-08, на лівому — з нинішньою вуличною мережею Кременчука. У цих точках передбачено будівництво транспортних розв’язок у різних рівнях. Загальна довжина споруд становитиме понад 3 км.
Тендер оголошено за схемою design-build, тому відповідальною за розробку проєктної документації та виконавцем робіт з будівництва мосту буде одна й та ж компанія.
В Укравтодорі нагадують, що два береги р. Дніпро у Кременчуці наразі з’єднує Крюківський міст. Його збудовано ще за часів російської імперії. Останнє масштабне оновлення відбулось у 1949 році. Наразі міст в аварійному стані. Через нього проходять дві державні дороги: М-22 Полтава — Олександрія та Н-08 Бориспіль — Маріуполь, а також залізнична гілка.
Як повідомляв Укрінформ, у 2021 р. Укравтодор планує оновити 6 800 км доріг та 150 мостів. Торік відомство оновило 3900 км доріг державного значення та відремонтувало 78 штучних споруд по всій Україні.