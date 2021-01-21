Нацкомісія схвалила План розвитку системи передачі Укренерго на 2021-2030 роки
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Укренерго.
Зазначається, що основними відмінностями Плану розвитку системи передачі на 2021-2030 роки від Плану на 2020-2029 роки є розширення переліку проєктів та програм, які передбачено реалізувати.
Зокрема, визначено необхідність будівництва ПЛ 330 кВ ВДГМК – Кременчук та другої ПЛ 330 кВ Дніпровська 750 – ВДГМК з реконструкцією ПС ВДГМК та ПС 330 кВ «Кременчук» (2023-2026 роки). Передбачено програму поетапної заміни 93 потенційно небезпечних трансформаторів струму на підстанціях Укренерго (2021-2025 роки), а також дефектних залізобетонних опор та грозозахисного тросу на повітряних лініях електропередачі (2021-2025 роки).
Крім того, визначено потенційні місця розташування нових високоманеврових генеруючих потужностей та систем накопичення енергії в енергосистемі.
Водночас, ключовими напрямами розвитку системи передачі у 10-річному горизонті залишаються:
реконструкція магістральних та міждержавних мереж із заміною силового обладнання та впровадженням сучасних систем керування технологічними процесами;
будівництво нових підстанцій та збільшення трансформаторної потужності підстанцій на 12 451 МВА;
реконструкція понад 1,5 тис. км ліній електропередачі 220-330 кВ та будівництво понад 3,2 тис. км нових ЛЕП 220-750 кВ.
Для реалізації цих проєктів передбачено залучити протягом 2021-2030 років близько 67 млрд грн інвестицій, з яких 85% – за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових інституцій для зменшення навантаження на тариф, наголосили в Укренерго.
Як повідомлялось, попри на карантинні обмеження, Укренерго у 2020 році реалізувало низку важливих проєктів, зокрема, було завершено будівництво та включено ПС 500 кВ «Кремінська» і ПЛ 750 кВ ЗАЕС-Каховська, розпочато перший етап будівництва ПЛ 330 кВ Західноукраїнська – Богородчани.