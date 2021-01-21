Нацбанк проведе два аукціони з продажу пам'ятних монет

НБУ проведе два аукціони з продажу пам'ятних монет.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

На одному аукціоні буде представлено дев’ять срібних пам’ятних монет «Енеїда». Для реалізації буде запропоновано 20 наборів – по одному набору у футлярі у кожному лоті.

Другий аукціон - це сувенірні банкноти зі срібла номіналом 200 гривень зразка 2019 року. Для реалізації буде запропоновано 20 срібних сувенірних банкнот – по одній банкноті у футлярі у кожному лоті.

Зазначені електронні аукціони планується провести на Універсальній товарній біржі «Контрактовий дім УМВБ».

Аукціони відбудуться в системі електронних торгів з можливістю віддаленого доступу.

Умови участі в аукціонах будуть розміщені на офіційному сайті біржі.