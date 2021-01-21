Нацбанк проведе два аукціони з продажу пам'ятних монет
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Укрінформ
НБУ проведе два аукціони з продажу пам'ятних монет.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.
На одному аукціоні буде представлено дев’ять срібних пам’ятних монет «Енеїда». Для реалізації буде запропоновано 20 наборів – по одному набору у футлярі у кожному лоті.
Другий аукціон - це сувенірні банкноти зі срібла номіналом 200 гривень зразка 2019 року. Для реалізації буде запропоновано 20 срібних сувенірних банкнот – по одній банкноті у футлярі у кожному лоті.
Зазначені електронні аукціони планується провести на Універсальній товарній біржі «Контрактовий дім УМВБ».
Аукціони відбудуться в системі електронних торгів з можливістю віддаленого доступу.
Умови участі в аукціонах будуть розміщені на офіційному сайті біржі.