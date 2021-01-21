Нафта дешевшає на тлі зростання запасів у США

Ціни на нафту знижуються у четвер, 21 січня, на даних Американського інституту нафти (API), що показали зростання запасів у США минулого тижня.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures склала $ 55,94 за барель, що на $ 0,14 (0,25%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX склала $ 53,14 за барель, що на $ 0,17 (0,32%) нижче рівня на закриття ринку у середу. Попередні торги по стандартам завершилися на рівні $ 56,08 і $ 53,31 відповідно.

Запаси сирої нафти в США виросли на 2,6 млн бар. при прогнозному зниженні на 1,2 млн бар., свідчать дані API.

«Ціни на нафту виглядають трохи уразливими для потенційної фіксації прибутку після того, як запаси сирої нафти в США збільшилися на 2,56 млн бар.», - написав у записці для клієнтів головний ринковий стратег Axi Стівен Іннес.

Однак запаси бензину і дистилятів, включаючи дизельне паливо, дистилят і авіагас, збільшилися менше, ніж очікували аналітики.

"Нові обмежувальні заходи в КНР чинять тиск на перспективи глобального попиту на нафту, оскільки китайський попит був одним з головних драйверів поліпшення фундаментальних факторів для нафтового ринку", - зазначає аналітик Third Bridge Пітер МакНеллі.

Читайте також: Нафта торгується різноспрямовано на тлі оптимістичних оцінок щодо попиту у Китаї

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 55,91 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 55,69 долара за барель, що на 39 центів нижче за рівень закриття торгів ($ 56,08).