Ощадбанк отримав понад тисячу заявок на підключення споживачів до Нафтогазу

Відділення Ощадбанку отримали більше 1 000 заявок від побутових споживачів на підключення газопостачання від ГК «Нафтогаз України».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті банку.

За два дні з моменту запуску послуги з підключення газопостачання від ГК «Нафтогаз України» понад 1 000 побутових споживачів подали відповідні заявки у відділеннях Ощадбанку. Для підключення потрібно завітати до одного з відділень Ощаду та оформити заявку на приєднання.

Необхідний пакет документів для отримання послуги: паспорт, ІПН, документ про право власності на житло та згода співвласника, якщо право власності оформлено на кількох осіб, а також EIC-код (16-значний персональний газовий номер об’єкта). Після опрацювання заявки клієнт протягом 5-7 робочих днів отримає інформацію від ГК «Нафтогаз України» про успішний перехід та подальші інструкції.

Читайте також: В Ощадбанку відсьогодні можна підключитись до газопостачання від Нафтогазу

Подати заявку може будь-який споживач, не лише клієнт Ощадбанку. Перехід до нового постачальника відбувається автоматично. Повідомляти попередню газову компанію про підключення до нового постачальника не потрібно. Щойно перехід буде завершено, клієнт отримуватиме платіжки за спожитий газ уже від нового постачальника. Газопостачання під час чи після зміни компанії у клієнта не припиняється.

Як повідомляв Укрінформ, із 18 січня відділення Ощадбанку розпочали приймання заявок та документів від побутових споживачів на підключення газопостачання від ГК «Нафтогаз України».