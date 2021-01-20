Нафта дорожчає завдяки надіям на стимули у США

Ціни на нафту зростають у середу, 20 січня, завдяки очікуванням, що нова адміністрація США схвалить масштабні держвидатки на стимулювання економіки країни, а вони у свою чергу призведуть до зростання попиту на паливо і скорочення запасів.

Як повідомляє Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $56,25 за барель, що на $0,35 (0,63%) вище від ціни під час закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI у березні на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі NYMEX зросла на $0,31 (0,59%) - до $53,29 за барель. Попередні торги за еталонами завершилися на рівні $55,9 і $52,98 відповідно.

Інвестори уважно стежать за ситуацією зі станом економіки США, які є найбільшим споживачем нафти у світі. Учасники торгів очікують, що нова адміністрація США продовжить запроваджувати нові заходи підтримки у період кризи.

Зокрема, ринки звернули увагу на слова кандидата на пост міністра фінансів США Джанет Єллен, яка заявила, що працюватиме над другим пакетом підтримки економіки. Під першим пакетом Єллен мала на увазі законопроект про підтримку економіки на $1,9 трлн, який запропонував обраний президент Джо Байден і підтримали лідери демократів у конгресі.

«Звичайно, очікується, що це сприятиме прискоренню зростання і підвищенню попиту в США", - сказав Лахлан Шоу з Національного австралійського банку.

Однак ринок, як і раніше, стурбований попитом на нафту в найближчій перспективі, оскільки Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) скоротило прогноз попиту в 2021 році на 280 тис. б/с, до 5,5 млн б/с через жорсткі обмеження і закриття кордонів , покликаних зупинити стрімке зростання кількості випадків COVID-19.

Німеччина у вівторок продовжила локдаун до 14 лютого, що передбачає закриття магазинів і шкіл.

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Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 56,34 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 55,86 долара за барель, що на 4 центи нижче від рівня закриття торгів ($55,90).