Мінфін запозичив на внутрішньому ринку ще ₴12,3 мільярда

Міністерство фінансів 19 січня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до бюджету понад 12,3 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що за результатами проведення розміщень ОВДП 19 січня 2021 року до державного бюджету залучено 12 331 619 427, 86 грн.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів 12 січня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до бюджету понад 8,9 млрд грн.