Нацбанк анулював ліцензії 40 фінустанов

Національний банк України відкликав (анулював) ліцензії на надання фінансових послуг у 40 фінансових установ на підставі поданих ними заяв.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив такі рішення на засіданні 15 січня 2021 року.

Нацбанком були відкликані усі ліцензії ПТ “Ваш Ломбард”, у ПТ “Ломбард “Злато” Ігнатченко І К”, у ТОВ “ФК “Артфін”, у ТОВ “Факторингова Компанія “Паритет”, у ТОВ “ФК “Прайм-Фінанс”. Частка цих фінансових установ на ринку є незначною.

Регулятор також відкликав декілька з наявних ліцензій у ТОВ “ФК “Альфа-Інвест Груп”, ТОВ “Кепітал Бізнес Груп”, ТОВ “ФК Партнер”.

Відкликано ліцензії ще у 32 фінустанов, однак ці фінкомпанії продовжують свою діяльність та мають чинні ліцензії на інші види діяльності. У них були відкликані ліцензії виключно на надання гарантій у зв’язку з тим, що ці компанії не планували вести активну діяльність з надання гарантій і не були готові до виконання обов’язкових нормативів, які набрали чинності з 1 травня 2020 року, тому компанії добровільно відмовилися від ліцензій на цей вид діяльності.

Як повідомлялося, у грудні 2020 року Національний банк нагадав усім фінкомпаніям-гарантам про необхідність виконання обов’язкових нормативів. Дві третини фінансових компаній-гарантів із 354 ліцензованих не дотримуються вимог нормативів та мають хоча б один невиконаний норматив. Про це свідчать результати поданої фінансової звітності за 9 місяців 2020 року. З 1 липня 2020 року Національний банк став регулятором ринку набанківських фінансових послуг.