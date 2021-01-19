Банки за минулий рік закрили 868 відділень - НБУ

В Україні у 2020 році банки закрили 868 відділень і станом на 1 січня 2021 року залишилось 7 134 відділень.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані НБУ.

За даними Національного банку України, найбільше у 2020 році закрили відділень такі банки: Ощадбанк закрив 490 відділень і станом на 1 січня у банку залишаються діючими - 1837 відділень; Приватбанк - 211 відділень і залишилось 1 717 відділень; "Райффайзен Банк Аваль" - 100 відділень і залишилось 396 відділень.

У 2020 році банки відкрили 79 відділень, найбільше - "Укргазбанк" (26), "Акордбанк" - 8, банк "Січ" - 6, ПУМБ - 16, "А-Банк" - 7, банк "Альянс" - 5.

За 2019 рік кількість діючих структурних підрозділів українських банків зменшилась на 507 відділень - із 8509 до 8002 відділень.