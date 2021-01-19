Пріоритетом України щодо «зеленого курсу» є стратегічне енергопартнерство - Джапарова

Ключовим пріоритетом України у контексті «Європейського зеленого курсу» є стратегічні енергетичні партнерства.

Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова на засіданні міжвідомчої робочої групи з питань координації подолання наслідків зміни клімату в межах ініціативи Єврокомісії «Європейський зелений курс», повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На сьогодні ключовим пріоритетом є стратегічні енергетичні партнерства, і на цьому напрямку в нас (проводиться) планомірна і системна робота. Активно розвивається взаємодія України та ЄС в межах виконання Меморандуму про взаєморозуміння щодо стратегічного й енергетичного партнерства... Він передбачає інтенсивну співпрацю в цій сфері - від енергетичної безпеки до повної інтеграції ринків, від енергоефективності до декарбонізації економіки і здійснення різних наукових досліджень", - зазначила Джапарова.

За її словами, на виконання меморандуму і домовленостей, досягнутих під час саміту Україна-ЄС у жовтні минулого року, розроблено і ухвалено в грудні план роботи на 2021 рік в енергетичній сфері.

"Цим документом, власне, передбачено виконання заходів, які спрямовані на протидію зміні клімату та переходу на використання більш чистої енергії, включаючи досягнення амбітних кліматичних цілей", - зазначила перша заступниця глави МЗС.

Вона також підкреслила, що Україна розвиває співробітництво й з іншими міжнародними партнерами. Зокрема, йдеться про залучення найкращого досвіду щодо енергетичної безпеки, енергоефективності і впровадження передових технологій.

"Тут мова про Сполучені Штати Америки. Реальним прикладом такого партнерства в енергетичній сфері вважається диверсифікація джерел ядерного палива для українських атомних електростанцій. Восени 2020 року підписано угоду з компанією Westinghouse щодо переходу ще одного реактора української АЕС на відмінне від російського ядерне паливо, і перспективним є українсько-американський стратегічно-енергетичний діалог, який було започатковано в листопаді 2018 року. Він, фактично, спрямований на забезпечення більш тісної співпраці між українськими міністерствами і профільними відомствами та Міністерством енергетики США", - розповіла Джапарова.

Посадовець уточнила, що ця спільна робота передбачає розширення співробітництва в таких сферах, як нафта, вугілля газової групи, ядерна безпека та захист цивільних атомних об'єктів, модернізація електромереж та систем, а також захист об'єктів критичної інфраструктури.

Джапарова зауважила, що Україна буде інтенсифікувати цей діалог з новою адміністрацією у США.

Крім того, за її словами, важливим партнером України в питанні диверсифікації джерел енергоресурсів є Швеція. У цьому контексті вона зауважила, що міністр закордонних справ цієї країни Анн Лінде нині перебуває з візитом в Україні, і ці питання теж порушуються.

"Швеція надає нам підтримку в питанні постачання ядерного палива і технологій для українських АЕС від компанії Westinghouse", - сказала дипломат.

За її словами, важливого значення набуває розвиток фінансово-технологічної співпраці з Японією у сфері водневої енергетики.

Серед країн, цікавих для України у сфері енергетичного партнерства, Джапарова назвала також Німеччину, Литву, Фінляндію, Китай, Південну Корею.

"Для нас є кілька пріоритетів - це зміцнення енергетичної незалежності, подальша протидія реалізації "Північного потоку- 2", залучення "зелених" інвестицій, протидія запровадженню прикордонного вуглецевого коригування, інтеграція з континентальною європейською енергетичною мережею ENTSO-E та інтеграція ринків газу та електроенергії на основі оновленого додатку 27 до Угоди про асоціацію" - підкреслила Джапарова.

Як повідомлялося, Європейський зелений курс є "дорожньою картою" заходів, які перетворять Євросоюз на ефективну, стійку та конкурентоспроможну економіку, визначать засоби перетворення Європи на перший у світі кліматично нейтральний континент до 2050 року, стимулюючи розвиток економіки, покращення здоров’я та якості життя людей, а також трансформують кліматичні та екологічні виклики на можливості у всіх сферах та політиках ЄС, гарантуючи справедливий та інклюзивний характер зеленого переходу.

"Зелену угоду" офіційно представила президент ЄК Урсула фон дер Ляєн в Європарламенті 11 грудня 2019 року.