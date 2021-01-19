На ринку приватизації та оренди цьогоріч відбулося вже понад 400 аукціонів - Мінекономіки

За перші 2 тижні нового року відбулося більш як 400 аукціонів на ринку приватизації та оренди держмайна, а ціни під час торгів зросли на 33%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зокрема, найбільша орендна плата за квадратний метр - приміщення площею 10,00 кв м в аеропорту “Бориспіль”, зросла в 46 разів, з 2,5 тис. грн до 120 тис. грн.

Найбільше підвищення ціни - нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 6,00 кв м передали в оренду за 5,9 тис. грн. Стартова ціна у 0,92 грн підвищилася в 6 413 разів.

Крім того, аукціони Держгеонадра України з продажу спеціальних дозволів на розробку надр у 2021 році принесли 74 млн грн. Найбільше вартість зросла під час продажу дозволу на розробку ділянки Німщин (піщано-гравійна сировина) — у 270 разів.

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Укрзалізниця продала у системі Prozorro.Продажі 38,6 тис. тонн металобрухту за 339,5 млн грн. Торги за всіма чотирма лотами пройшли успішно, їх стартова ціна 227 млн грн зросла до 339,5 млн грн.

“Це не просто перелік цифр, а гроші, які працюють на покращення підприємств та розбудову нашої держави. На черзі — ще 860 вже оголошених аукціонів”, - зазначила заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Світлана Панаіотіді.

Як повідомляв Укрінформ, дохід від приватизації у 2020 році становив 2,5 млрд грн при запланованих 400 млн грн.