Проєкт про реформування Укроборонпрому суттєво звужує права держпідприємств ОПК - експерт

Законопроєкт №3822 «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності» суттєво звужує права держпідприємств та господарських товариств ОПК.

Про це в коментарі Укінформу повідомила експерт авіаційної галузі, авіаконструктор, колишній заступник генерального директора Київського авіаційного заводу «Авіант» Любов Букрєєва.

«Законопроєкт №3822 впроваджує ідею розширення повноважень Укроборонпрому як управляючої господарської структури в ОПК разом з розширенням повноважень його наглядової ради. Водночас, розширені обсяги повноважень Укроборонпрому в управлінні, а також - структура і повноваження його наглядової ради, суттєво звужують права держпідприємств та господарських товариств ОПК в порівнянні з існуючою на даний час практикою, що протирічить курсу держави на дерегуляцію господарської діяльності підприємств», - зазначила експерт, коментуючи негативний висновок Головного науково-експертного управління апарату Верховної Ради на проєкт закону №3822.

За її словами, є також питання щодо положень про наглядову раду Укроборонпрому, яка, згідно з проєктом, складається з семи членів, чотири з яких є представниками держави, а три – незалежними.

«До наглядової ради Укроборонпрому як суб'єкта управління об’єктами державної власності вводяться фактично незалежні від держави (тобто від власника державного майна ОПК) члени, які за законопроєктом можуть бути, а можуть і не бути громадянами України, розмір їхньої винагороди визначається рішенням самої наглядової ради, крім того вони застраховані від відповідальності за прийняття помилкових рішень", – зазначила Любов Букрєєва.

Вона уточнила, що за законопроєктом №3822 до повноважень наглядової ради відноситься призначення і звільнення генерального директора Укроборонпрому, що ускладнює в подальшому здійснення кадрових перестановок навіть за ініціативою вищих суб'єктів управління.

Як повідомляв Укрінформ, Головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради України дало негативний висновок на проєкт закону №3822, який запроваджує механізм реформування ДК Укроборонпром. Згідно з висновком, законопроєкт потребує доопрацювання від термінології до концептуальних положень, які можуть призвести до негативних наслідків.

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Проєкт закону визначає особливості правового, економічного та організаційного регулювання перетворення державного концерну «Укроборонпром» в акціонерне товариство, державних унітарних підприємств, у тому числі казенних підприємств, що входять до складу концерну – в господарські товариства, управління і розпорядження їх майном та спрямований на забезпечення економічної безпеки і захисту інтересів держави.